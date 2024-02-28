Марченко прокоментував схвалення Європарламентом виділення Україні 50 мільярдів євро

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував схвалення Європарламентом виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.
Як повідомляє "Європейська правда", його заяву оприлюднило Міністерство фінансів України у Facebook.
"Розраховуємо отримати перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Своєю чергою уряд України відданий впровадженню узгоджених з ЄС реформ для отримання стабільного та передбачуваного фінансування", – зазначив Марченко.
Він вказав, що з початку повномасштабного вторгнення рф Євросоюз надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки, назвавши це винятковою допомогою та проявом солідарності з українським народом у складний час випробувань.
"В умовах повної невизначеності щодо зовнішнього фінансування у перші місяці цього року, підтримка інституціями ЄС створення Ukraine Facility є важливим рішенням для підтримки стабільності фінансової системи країни", – наголосив Марченко.
Уряд України спільно з Єврокомісією має підготувати План України, що складатиметься з переліку реформ, які Київ впроваджуватиме протягом дії Інструменту, повідомляє Мінфін.
Відомство пояснило, що виконання зазначеного Плану є передумовою для отримання Україною пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету на суму 39 млрд євро.
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