Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Марченко прокоментував схвалення Європарламентом виділення Україні 50 мільярдів євро

170

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував схвалення Європарламентом виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву оприлюднило Міністерство фінансів України у Facebook.

"Розраховуємо отримати перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Своєю чергою уряд України відданий впровадженню узгоджених з ЄС реформ для отримання стабільного та передбачуваного фінансування", – зазначив Марченко.

Він вказав, що з початку повномасштабного вторгнення рф Євросоюз надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки, назвавши це винятковою допомогою та проявом солідарності з українським народом у складний час випробувань.

"В умовах повної невизначеності щодо зовнішнього фінансування у перші місяці цього року, підтримка інституціями ЄС створення Ukraine Facility є важливим рішенням для підтримки стабільності фінансової системи країни", – наголосив Марченко.

Уряд України спільно з Єврокомісією має підготувати План України, що складатиметься з переліку реформ, які Київ впроваджуватиме протягом дії Інструменту, повідомляє Мінфін.

Відомство пояснило, що виконання зазначеного Плану є передумовою для отримання Україною пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету на суму 39 млрд євро.

Мінфін, Марченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 28 февраля 2024
Вторник, 27 февраля 2024
Понедельник, 26 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023