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Ігнат: росія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту

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росія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту на Півдні та на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично «висять», – сказав він.

За словами Ігната, росіяни використовують дрони різних типів Supercam, Zala, «Орлани» тощо.

Як наголосив Ігнат, така ж ситуація спостерігається в Харківській області.

«Зрештою по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії», – каже Ігнат.

дрони, Ігнат
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