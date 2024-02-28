Ігнат: росія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту

росія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту на Півдні та на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично «висять», – сказав він.

За словами Ігната, росіяни використовують дрони різних типів Supercam, Zala, «Орлани» тощо.

Як наголосив Ігнат, така ж ситуація спостерігається в Харківській області.

«Зрештою по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії», – каже Ігнат.