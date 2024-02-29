Бельгія профінансує ініціативу із закупівлі 800 тис. снарядів для України

Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу із закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.
Про це повідомив бельгійський прем'єр Александер де Кроо.
"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна несе щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просив - більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями", - написав він у соціальній мережі Х.
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