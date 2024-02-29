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Defense Express: Під так звані "вибори" путіна росія може завдати далекобійних ударів по Молдові

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Держава-агресор росія може завдати далекобійних ударів по Молдові, щоб розпалити в Європі ще одну війну під так звані "вибори" путіна. Про це пише Defense Express.

За інформацією видання, москва не наважиться на проведення наземної операції у Придністров'ї, але карту невизнаної "республіки" продовжить розігрувати. Ще у 2022 році рф готувала "десант" у пмр, для чого здійснювала теракти зі звинуваченням в них України. Також у Придністров'ї провалилась мобілізація, бо всі "призовники" терміново роз'їхались.

"Якщо ж виходити з логіки, що москва просто хоче розпалити ще одне вогнище війни у Європі з метою ще більшого хаосу, то у такому випадку рф може спробувати не залучати наземну компоненту загалом, а використати лише далекобійні удари по Молдові. При цьому через повітряний простір України вони цілком можуть пролітати вкрай обмежений час через Дністровський лиман", - йдеться у повідомленні.

Для ударів по Молдові росія має запас крилатих та інших ракет, дронів-камікадзе. Чергову свою агресію москва може назвати "примушенням до перемовин" та провести її під "перевибори путіна". При цьому вся авіація Молдови складається з пари Ан-2, одного Як-18 та шість Мі-8, а також трьох зенітно-ракетних комплексів С-125.

Молдова
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