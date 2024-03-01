МО України виграло міжнародний арбітраж у іноземних компаній майже на 19 мільйонів гривень

Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути з іноземних суб’єктів господарювання на користь Міністерства оборони України майже 19 мільйонів гривень за порушення термінів постачання речового майна.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути з іноземних суб’єктів господарювання на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 491 399,99 доларів США (станом на 29 лютого це 18,78 млн грн за офіційним курсом НБУ - ред.)», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами на закупівлю речового майна, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товару. Однак іноземні постачальники порушили терміни постачання. У звʼязку з цим Міноборони звернулось до міжнародного арбітражу щодо стягнення штрафних санкцій. Арбітраж позов задовольнив.
У пресслужбі наголосили, що Міністерство оборони України відслідковує виконання постачальниками взятих зобов’язань, аби українське військо вчасно отримувало всі види послуг, які забезпечує відомство.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023