МО України виграло міжнародний арбітраж у іноземних компаній майже на 19 мільйонів гривень

Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути з іноземних суб’єктів господарювання на користь Міністерства оборони України майже 19 мільйонів гривень за порушення термінів постачання речового майна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути з іноземних суб’єктів господарювання на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 491 399,99 доларів США (станом на 29 лютого це 18,78 млн грн за офіційним курсом НБУ - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами на закупівлю речового майна, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товару. Однак іноземні постачальники порушили терміни постачання. У звʼязку з цим Міноборони звернулось до міжнародного арбітражу щодо стягнення штрафних санкцій. Арбітраж позов задовольнив.

У пресслужбі наголосили, що Міністерство оборони України відслідковує виконання постачальниками взятих зобов’язань, аби українське військо вчасно отримувало всі види послуг, які забезпечує відомство.