Юрчишин: Блокування Telegram виглядає логічним

Блокування Telegram виглядає логічним, оскільки адміністрація месенджера відмовляється йти на контакт з українською владою. Як пишуть Українські новини, про це у коментарі LIGA.net заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.
Юрчишин зазначив, що Telegram відмовляється блокувати канали, що поширюють російську пропаганду. За його словами, адміністрація месенджера відмовляється від будь-яких контактів з українською владою.
"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан [Павло] Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – сказав Юрчишин.
Служба безпеки України має список каналів, які поширюють російську пропаганду. Ці канали підлягають блокуванню, оскільки становлять загрозу національній безпеці, наголосив депутат. Секретар Ради з нацбезпеки та оборони і начальник Головного управління розвідки вважають Telegram шкідливим тому не може бути інших варіантів, аніж блокування каналів або й самої мережі, підкреслив Юрчишин.
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