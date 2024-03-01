Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Юрчишин: Блокування Telegram виглядає логічним

143

Блокування Telegram виглядає логічним, оскільки адміністрація месенджера відмовляється йти на контакт з українською владою. Як пишуть Українські новини, про це у коментарі LIGA.net заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Юрчишин зазначив, що Telegram відмовляється блокувати канали, що поширюють російську пропаганду. За його словами, адміністрація месенджера відмовляється від будь-яких контактів з українською владою.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан [Павло] Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – сказав Юрчишин.

Служба безпеки України має список каналів, які поширюють російську пропаганду. Ці канали підлягають блокуванню, оскільки становлять загрозу національній безпеці, наголосив депутат. Секретар Ради з нацбезпеки та оборони і начальник Головного управління розвідки вважають Telegram шкідливим тому не може бути інших варіантів, аніж блокування каналів або й самої мережі, підкреслив Юрчишин.

Telegram, Юрчишин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 1 марта 2024
Четверг, 29 февраля 2024
Среда, 28 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023