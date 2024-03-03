ЦНС: фсб вербує українців, які перетинають кордон з Придністров’ям

Представники фсб рф вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон із "Придністровською Молдавською Республікою", повідомляє Центр національного спротиву.
За даними центру, з українців, які незаконно перетнули кордон, росіяни намагаються витягти інформацію про військові об'єкти та облаштування ділянки кордону України з "пмр".
Також їх схиляють до роботи позаштатними співробітниками та інформаторами на постійній основі, в іншому разі погрожують повернути назад в Україну.
"Такі ворожі дії демонструють, що "пмр" позбавлена суб'єктності та є фактично територією, окупованою зс рф, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху відбору", - наголосили в Центрі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023