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ЦНС: фсб вербує українців, які перетинають кордон з Придністров’ям

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Представники фсб рф вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон із "Придністровською Молдавською Республікою", повідомляє Центр національного спротиву.

За даними центру, з українців, які незаконно перетнули кордон, росіяни намагаються витягти інформацію про військові об'єкти та облаштування ділянки кордону України з "пмр".

Також їх схиляють до роботи позаштатними співробітниками та інформаторами на постійній основі, в іншому разі погрожують повернути назад в Україну.

"Такі ворожі дії демонструють, що "пмр" позбавлена суб'єктності та є фактично територією, окупованою зс рф, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху відбору", - наголосили в Центрі.

ЦНС, Придністров’я, фсб
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