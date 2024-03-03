У Маріупольському районі дітям роздають брошури, які виправдовують та героїзують російських загарбників

У школах Маріупольського району дітям роздають брошури, які виправдовують та героїзують російських загарбників.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.

«Такі брошури російські окупанти почали роздавати дітям в деяких школах Маріупольського району. Низькопробна пропаганда намагається «героїзувати» тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше – дитинство під мирним небом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що методичка намагається паплюжити честь українських захисників, які стоять на варті захисту своєї держави та мільйонів українських родин від російських загарбників.

«Саме таким чином російські окупанти намагаються виправдати себе та розпочату ними загарбницьку війну проти України», - додали у міськраді.