Свириденко: British International Investment відкриває кредитний ліміт для українських компаній

Кредитний ліміт від британської фінансової установи British International Investment (BII) з квітня стане доступним для українських компаній.
Як передає Укрінформ, про це йшла мова під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко із генеральним директором British International Investment Ніком О’Донохью, повідомляє Міністерство економіки.
BII заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні. Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування (Сo-Іnvestment Platform) через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.
“Вдячна British International Investment за те, що долучився до переліку установ, які готові підтримати приватний сектор України. Розширення ліміту до 250 мільйонів фунтів стерлінгів — це підтримка, яка вкрай необхідна Україні для підтримки економічної стабільності і повоєнної відбудови. Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну”, — наголосила Свириденко.
Сторони домовились працювати над визначенням найбільш ефективного способу співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями при здійсненні спільних інвестицій в Україні, посилення співпраці в рамках Платформи спільного інвестування під керівництвом ЄБРР.
Також обговорили прогрес у реалізації реформ й підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування приватного бізнесу.
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