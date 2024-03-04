Китай: Переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні

У неділю, 3 березня, міністерство закордонних прав Китаю заявило, що "переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні". Про це повідомляє Голос Америки.
У звіті йдеться, що спеціальний представник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ росії Михайло Галузін "погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні".
Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", — зазначено у повідомленні МЗС Китаю.
Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.
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