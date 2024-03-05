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У НБУ розповіли, скільки коштів Уряд залучив від розміщення облігацій з початку 2024 року

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За даними Депозитарію НБУ, упродовж двох місяців 2024 року, Уряд України залучив 34 845,2 млрд грн, 477,3 млн дол. США та 514,2 млн євро від розміщення облігацій.

З того ж часу, на погашення ОВДП він витратив 10 189,4 млрд грн, 548,5 млн дол. США та 555,5 млн євро, передає УНН.

Протягом січня-лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20 118,1 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в лютому — на 796,4 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень в ОВДП за цей період становив 118% у всіх валютах за офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 29 лютого 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 589 020,9 млн грн, 6 094,6 млн дол. США та 2 227,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 439 561,3 млн грн, 6 684,2 млн дол. США та 1 806,1 млн євро.

Такі показники стали можливі зокрема тому, що Національний банк України надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП та завдяки можливості нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. У лютому 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 18,50% річних, у доларах США – 4,66% річних, в євро – 3,25% річних.

Станом на 1 березня 2024 року, найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками - первинними дилерами.

Натомість, друге місце за обсягом належить портфелю військових облігацій, які перебували у власності громадян та бізнесу України.

51 886,9 млн грн, або 29,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 лютого — 45 684,1 млн грн, або 28,6%);

$1 187,3 млн, або 51,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 лютого — $1 119,2 млн, або 53,8%);

106,2 млн євро або 17,5% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 лютого — 108,4108,4 млн євро, або 17,1%).

Сьогодні загальний обсяг військових облігацій, що перебували у власності фізичних та юридичних осіб, становить 101,4 млрд грн в еквіваленті, що майже у 2,3 рази більше, ніж обсяг на 1 березня 2023 року, коли він складав.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 березня 2024 року становив 15 862,3 млн грн, $24,2 млн та 0,1 млн євро, збільшившись за рік (порівняно з 01.03.2023) більше ніж удвічі 43,4 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів у лютому 2024 року погасило військових ОВДП на суму майже 304,0 млн євро.

НБУ, облігації
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