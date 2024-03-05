Польща пропонує запровадити повну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з рф до ЄС

Польща звернеться до Єврокомісії із пропозицією запровадити повну заборону на імпорт будь-якої сільськогосподарської та харчової продукції з росії та білорусі.

Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, його цитує RMF24.

Він вважає, що спільне рішення всіх членів ЄС «буде незрівнянно більш ефективним», ніж рішення окремих країн.

«Я звернуся до спікера Сейму з пропозицією прийняти резолюцію, яка закликає Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської та харчової продукції...Ми живемо в умовах війни, оголошеної росією, і питання продовольчого самозабезпечення так само важливе, як і військова безпека», – сказав Туск.

Політик додав, що одним із головних завдань польської влади залишається повне розблокування можливостей України щодо експорту сільськогосподарської та харчової продукції до третіх країн.

«Нам необхідно разом знайти рішення, яке ефективно захистить польський та європейський ринки від нерівної конкуренції», – заявив прем'єр-міністр Польщі.