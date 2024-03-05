МОЗ починає перевірку всіх ВЛК у Києві

Міністерство охорони здоров'я починає перевірку всіх військово-лікарських комісій (ВЛК) у Києві.

Про це повідомив очільник відомства Віктор Ляшко.

Він підписав наказ про створення робочої групи, яка проводитиме перевірки.

Ляшко пояснив, що це рішення викликано збільшенням кількості скарг, які МОЗ почало отримувати. "Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо", - зазначив міністр.

Ляшко запевнив, що не оминуть корупційну складову в роботі ВЛК.

"Водночас, поза нашою увагою не залишаються і інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків. Список можна продовжувати", - написав глава МОЗу на своїй сторінці у фейсбуці.

Ляшко додав, що міністерство має важелі вплину не на всі проблеми, тому співпрацюватиме з правоохоронцями і військовими адміністраціями.

"Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо! Прошу всіх також зі свого боку бути активними та повідомляти про порушення, з якими ви стикаєтеся. Це допоможе нам краще розуміти, які та де є проблеми, а отже відповідно, реагувати", - звернувся міністр до українців.

Ляшко також оприлюднив номер, куди повідомляти інформацію, яка стосується ВЛК у цивільних медзакладах: 0 800 60 20 19.