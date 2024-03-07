У ВМС України назвали кількість знищених російських кораблів у Чорному морі

Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту рф і велику кількість пошкодили. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
«Що стосується кількості одиниць, це 27 одиниць вражених разом з субмариною, з них 14 це такі помітні серйозні одиниці, різні класів, це і великі десантні кораблі і ракетні катери і субмарина і патрульний корабель. За нашими даними пошкодженими на ремонті залишається 15 одиниць, тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати що третина знищена, досить багато пошкоджено», – сказав Дмитро Плетенчук.
Проте, за словами речника, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів.
«Це 10 ракетоносіїв, серед яких три підводні човни, 2 ракетних катери, кілька патрульних кораблів, сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика і кількість досить велика», – сказав Плетенчук.
Речник Військово-морських сил долав, що у строю рф ще залишаються великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць. Чотири, наприклад, зараз перебувають в ремонті після пошкоджень.
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