НБУ: Не бачимо помітного впливу законопроєкту про мобілізацію на відплив коштів з рахунків українців у банках

У Національному банку повідомили, що не побачили помітного впливу законопроєкту про мобілізацію на відплив коштів з рахунків українців у банках, ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

"Прийшов час розставити всі крапки над «і» у питанні нібито відпливу коштів з рахунків українців у банках. Тема виявилася дуже спокусливою для маніпуляцій та викривлень, особливо в контексті обговорення закону про мобілізацію. Хайп, який запустили російські канали, підживили окремі «експерти» та не зрозуміло навіщо продовжують реплікувати навіть деякі поважні ЗМІ та політики", - сказав Пишний.

Він зауважив, що у вислові «Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію» і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності. Тому у Національному банку детально проаналізували динаміку коштів на рахунках у грудні-лютому.

"По-перше, основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники. Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку. Це логічний тренд, який був і в мирні часи. Бізнес та держава намагаються завершити всі розрахунки, у тому числі і щодо зарплат, до кінця року, а на початку наступного року населення ці кошти витрачає або інвестує", - повідомив Пишний.

Він зазначив, що рекорд дійсно мав місце: за 2023 рік обсяг гривневих коштів на рахунках населення у банках збільшився на 121 млрд грн, або на 20,5%, і сягнув історичного максимуму – 711 млрд грн.

"По-друге, ми не побачили помітного впливу законопроєкту про мобілізацію. Ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися. Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків. Це можливо, як і зараз, виключно в судовому порядку. По-третє, ми також не побачили зв’язку січневих відпливів із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій (це, до речі, вже спростували в Міністерстві фінансів). Бачимо чіткий сезонний тренд, який повторюється з року в рік", - акцентував Пишний.

Очільник НБУ підкреслив, що ніяких проривних новацій щодо розкриття банківської таємниці Національний банк у лютому не затверджував. Нацбанк лише уточнив термінологію згідно зі змінами в законодавстві щодо доступу до інформації, який уповноважені державні органи в установленому порядку мали і до цих змін. Національний банк і надалі підтримуватиме ініціативи, спрямовані проти тіньового сектору, водночас суворо відстоюючи захист конфіденційності банківських операцій відповідно до світових стандартів.

Більше того, протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні, свідчать дані нашої оперативної статистики на 1 березня. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн.

"Водночас українці нарощують частку строкових вкладів, а рівень доларизації депозитів знижується. Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує", - підсумував Пишний.