Арахамія впевнений, що питання відстрочки від мобілізації для людей з інвалідністю та аспірантів буде врегульовано

Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що питання відстрочки від мобілізації для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності та аспірантів буде врегульовано.
Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", - зазначив Арахамія.
Він наголосив, що наступного тижня почнеться розгляд поправок.
"Цю правку ми будемо відстоювати. Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - наголосив Арахамія.
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