В Україні успішно пройшли випробування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор"

ТОВ "Українська бронетехніка" успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5", йдеться в повідомленні товариства.
БМ "ТАВРІЯ-14,5" - бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. БМ "ТАВРІЯ-14,5" за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожим цілям в русі. БМ "ТАВРІЯ-14,5" обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.
Рівень бронезахисту бойового модулю відповідає рівню НАТО - STANAG 1. Розробником бойового модулю передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модулю та блоків системи управління озброєнням.
Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно-керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових, зазначається в повідомленні.
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