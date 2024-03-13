Politico: У рамках нового пакета військової допомоги США передадуть Україні ракети ATACMS

Білий дім оголосить, що відправить Україні кілька далекобійних ракет ATACMS у рамках нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання уточнює, що пакет військової допомоги оцінюють у 300 млн доларів.
За словами однієї з офіційних осіб, до пакета входитиме кілька протипіхотних засобів під назвою APAM.
Це версія системи ATACMS великої дальності, яка може долати відстань у 100 миль (160 км) і нести боєголовки, що містять сотні касетних бомб.
Також до пакета допомоги мають увійти додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керованих ракетних систем залпового вогню.
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