ЄБА: Дії польських протестувальників створюють додаткові виклики для бізнесу в Україні

Дії польських протестувальників, що перешкоджають вільному руху вантажів на українсько-польському кордоні, створюють додаткові виклики для бізнесу в Україні, робота якого й без того обтяжена реаліями воєнного часу.

Про це повідомила Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

Громадська організація провела опитування серед 36 учасників - топ-менеджерів компаній.

За їхніми даними, загальна сукупна сума збитків з початку польських страйків склала принаймні €24,8 млн. У перерахунку на одну компанію - це майже €700 тис. збитків у середньому.

Страйки суттєво вплинули на вартість логістики.

Так, 98% опитаних компаній повідомили про зростання цін на послуги транспортування продукції. При цьому 23% компаній сказали про зростання цін до 50%, 32% - на 50-75%, 25% - на 75-100%. І 16% респондентів повідомили про зростання цін на понад 100%.

57% опитаних компаній втратили замовлення через блокування кордону.

В середньому, компанії відчули падіння замовлень на рівні 25%.

Також страйки негативно вплинули на плани половини опитаних компаній щодо розширення чи розвитку бізнесу.

Крім фінансових втрат, компанії повідомили про негативний вплив страйків на контракти компаній, шкоду діловій репутації, створення загрози продовольчому забезпеченню, порушення ланцюгів постачань, зростання цін і зменшення конкурентоздатності, загрозу зупинки виробництва і навіть закриття підприємств.