Стефанчук допускає, що бронювання від мобілізації залежатиме від рівня доходів особи

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість зміни системи бронювання громадян від мобілізації таким чином, щоб це бронювання залежало від рівня доходів особи. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично.

Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному, передає УНН.

"Свого часу, якщо не помиляюсь, в 12 чи 13-му сторіччі в Англії, існував такий "податок на боягузтво". Коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. І цей податок потім існував у дуже багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало", – зазначив Стефанчук.

Але, за словами Стефанчука, економічний аспект цього питання – "не остання річ".

"На одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічно утримання цього воїна. Економіка – це теж не остання річ. Треба віднаходити ті заходи й засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки", – додав Стефанчук.

Напередодні депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що уряд планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати. За його даними, бронювання зокрема зможуть отримати ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО щонайменше 6,3 тисячі гривень і ЄСВ обсягом щонайменше 7,7 тисячі гривень.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд працює над тим, щоб зробити параметри бронювання справедливими.

За його словами, для бронювання від мобілізації будуть враховувати зокрема сплату податків та розмір зарплати.