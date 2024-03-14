Фінляндія: росія готується до тривалого конфлікту із Заходом

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час виступу в Європарламенті застеріг про потенційну небезпеку нападу з боку росії в найближчі роки й закликав європейські держави об’єднатись, аби не допустити цього.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
За словами Орпо, росія, "очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і становить постійну та екзистенційну військову загрозу для Європи".
"Уявіть собі, що станеться далі, якщо росія досягне успіху (в Україні. – Ред.)", – сказав фінський прем’єр євродепутатам.
Він, однак, зазначив, що військові можливості рф обмежені, а кожен євро на підтримку України – це "низька ціна в порівнянні з альтернативними витратами, якщо росія переможе".
Орпо додав, що росія хоч і не є "непереможною", та для Європи "самозадоволення більше не є варіантом" і вона повинна посилити свою обороноздатність і безпеку кордонів.
"Ми можемо подолати цей виклик, якщо об'єднаємо наші ресурси. У нас є фінансові можливості, тепер нам потрібно продемонструвати нашу політичну волю", – додав прем’єр Фінляндії.
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