Васьков: Український морський коридор має потенціал, мінімум, збільшення обсягів на 20%

Український морський коридор з минулого тижня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.
"Коридор має ще (потенціал), мінімум, 20% обсягів збільшення", - сказав він на "круглому" столі про український експорт, організованому Центром економічної стратегії.
Васьков нагадав, що в лютому коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування експорту та імпорту - 8 млн тонн, з яких 60-65% припало на агропродукцію, тоді як решта - руда, метали, імпорт добрив.
За його словами, зараз коридор працює такими ж темпами, як у лютому, оскільки в останній тиждень погода була несприятливою.
Загалом, за словами заступника міністра, від початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден, що перевезли вже майже 31 млн тонн.
"Майже досягли рівня зернового коридору, але за набагато менший період часу", - підсумував Васьков.
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