Від росії вимагають повернути Румунії об’єкти культурної спадщини, які були вивезені на початку ХХ століття

Європейський парламент 14 березня ухвалив резолюцію із закликом до ЄС активізувати зусилля, аби домогтись від росії повернення золота й об’єктів культурної спадщини, що їх вона вивезла на початку ХХ століття з території Румунії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.
Як зазначається в резолюції, попри кілька спроб дипломатичних переговорів після Першої світової війни, національні скарби Румунії, відправлені в росію у 1916-1917 роках на зберігання, так і не були повернуті рф у повному обсязі.
"Це безпрецедентний міжнародний випадок незаконного привласнення золотого запасу та об'єктів культурної спадщини, який викликає постійне занепокоєння румунського суспільства", додають депутати Європарламенту.
Вони закликають Європейську комісію та Європейську службу зовнішніх справ включити питання реституції національної спадщини Румунії до порядку денного відносин між ЄС та Росією, "щойно регіональний контекст дозволить відновити політичний діалог між сторонами".
У 1916-17 роках, коли тривала Перша світова війна, Румунія відправила свою національну скарбницю до царської росії для захисту на випадок окупації своєї території.
Скарб складався з 91,5 тонни чистого золота, які були частиною резерву Національного банку Румунії, королівських коштовностей, рідкісних монет, а також товарів культурного та історичного значення, таких як державні архіви, документи, дорогоцінні історичні рукописи, картини, рідкісні книги та колекції багатьох державних і приватних установ.
Після приходу до влади комуністичного режиму росія захопила ці скарби і відмовилася їх повертати. Значна їх частина досі не повернута до Румунії.
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