Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Свириденко побачила реальне зростання ВВП України з початку 2024 року

135

Реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перші два місяці 2024 року склало 3,6% у порівняні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

"Економіка продовжує демонструвати відновлювальне зростання. У січні-лютому ми оцінюємо зростання ВВП на рівні 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – написала вона.

За словами Свириденко, цьому сприяли кілька чинників, зокрема, інвестиційний попит, сприятливі погодні умови для будівельних робіт, експорт сільськогосподарської продукції, робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці.

"Завдяки позитивним показникам у ключових галузях економіки очікуємо стійке зростання за підсумками всього першого кварталу", – додала перший віцепрем'єр.

ВВП, Свириденко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 18 марта 2024
Воскресенье, 17 марта 2024
Суббота, 16 марта 2024
Пятница, 15 марта 2024
Четверг, 14 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023