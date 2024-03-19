Мельничук: В Україні можуть збільшити чисельність особового складу ДПСУ

Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді збільшити чисельність особового складу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на 15 тисяч осіб.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

За його словами, сьогодні в парламенті було зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону "Про Державну прикордонну службу України".

Законопроєктом пропонується збільшення на 15 тисяч осіб загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

У документі йдеться про те, що збільшення чисельності прикордонників зумовлено необхідністю формування та нарощування бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони України для встановлення контролю над державним кордоном у повоєнний період і створення можливості адекватного реагування на актуальні та потенційні загрози.