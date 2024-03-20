Через розміщення на аукціоні ОВДП Мінфін залучив до державного бюджету 16,3 млрд гривень

Міністерство фінансів у вівторок, 19 березня, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,3 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба відомства в Facebook.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 16,3 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться у дописі.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
3,018 млрд гривень під 16,46% з погашенням через рік;
4,107 млрд гривень під 17,35% з погашенням через два роки;
3,370 млрд гривень під 18,3% з погашенням через 3,3 року.
Також було запропоновано ОВДП у доларах - 150 млн під 4,66% із погашенням через рік.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023