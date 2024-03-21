ЄК переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги

Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.
Про це на брифінгу в Брюсселі у середу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС оголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
Він зауважив, що перший транш, як і очікували, склав 4,5 млрд євро.
"Ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України", – сказав Боррель.
Сьогодні Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до ЄС, додав він.
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