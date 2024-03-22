Костенко: Рада не зможе ухвалити в другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця березня

Верховна Рада не зможе ухвалити в другому читанні законопроєкт про мобілізацію (№10449) до кінця березня, вважає секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос").

"Уже майже кінець березня, і я сумніваюсь, що в березні він (законопроєкт про мобілізацію, - ред.) буде ухвалений. Питання ще й у тому, чи зможемо ми (комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, - ред.) всі поправки пройти до кінця березня. Ми вже розглянули півтори тисячі поправок", - сказав Костенко в ексклюзивному коментарі Gazeta.ua.

Водночас на уточнювальне запитання, яким є потенціал ухвалити законопроєкт, нардеп зазначив, що все залежатиме від загального налаштування фракцій і груп під час розгляду в сесійній залі.

"Сказати зараз на 100%, що він буде ухвалений, знову ж, залежатиме від того, яким він буде після походження всіх поправок. Фінальний варіант може відрізнятися, тому що, наприклад, у першій редакцій реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного визначалася як обов'язок, а в поточній версії це поки що питання права", - пояснив Костенко.