Дослідження показало, кого українці вважають відповідальними за подолання корупції

Майже половина українців вважають відповідальними за подолання корупції в Україні президента і його Офіс. Про це свідчать результати дослідження "Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність", оприлюдненого Національним агентством з питань запобігання корупції.
Респондентів запитали: хто, на їхню думку, є відповідальним за подолання корупції в Україні. 47,5% населення та 48,3% опитаних з бізнес-сфери сказали, що глава держави та ОП.
36,9% населення та 32,4% бізнесу відповіли, що Національне антикорупційне бюро, 30,9% населення та 39,2% бізнесу назвали Верховну Раду.
Крім цього, в п'ятірку увійшли НАЗК (28,3% населення і 18,1% бізнесу), а також Кабмін і міністерства (21,8% населення і 25,1% бізнесу).
Опитування також демонструє, що оцінка українцями антикорупційної діяльності органів влади у 2023 році дещо знизилася, порівнюючи з 2022-м. Найбільш ефективно у цій сфері, як вважають респонденти, працюють Служба безпеки України, президент та ОП, НАБУ, Державне бюро розслідувань і Національна поліція.
Представники бізнес-сфери найвище оцінюють антикорупційну діяльність СБУ, НАБУ, ДБР, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державної служби фінансового моніторингу.
Найгірше обидві категорії опитуваних оцінюють антикорупційну діяльність Кабміну, міністерств і Верховної Ради.
Дослідження провела агенція Info Sapiens на замовлення НАЗК. Упродовж листопада-грудня 2023 року було проведено 2488 особистих інтерв’ю з населенням (максимальна похибка ±2%) і 1208 телефонних інтерв’ю з представниками бізнесу (максимальна похибка ±3%).
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