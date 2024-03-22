Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Дослідження показало, кого українці вважають відповідальними за подолання корупції

126

Майже половина українців вважають відповідальними за подолання корупції в Україні президента і його Офіс. Про це свідчать результати дослідження "Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність", оприлюдненого Національним агентством з питань запобігання корупції.

Респондентів запитали: хто, на їхню думку, є відповідальним за подолання корупції в Україні. 47,5% населення та 48,3% опитаних з бізнес-сфери сказали, що глава держави та ОП.

36,9% населення та 32,4% бізнесу відповіли, що Національне антикорупційне бюро, 30,9% населення та 39,2% бізнесу назвали Верховну Раду.

Крім цього, в п'ятірку увійшли НАЗК (28,3% населення і 18,1% бізнесу), а також Кабмін і міністерства (21,8% населення і 25,1% бізнесу).

Опитування також демонструє, що оцінка українцями антикорупційної діяльності органів влади у 2023 році дещо знизилася, порівнюючи з 2022-м. Найбільш ефективно у цій сфері, як вважають респонденти, працюють Служба безпеки України, президент та ОП, НАБУ, Державне бюро розслідувань і Національна поліція.

Представники бізнес-сфери найвище оцінюють антикорупційну діяльність СБУ, НАБУ, ДБР, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державної служби фінансового моніторингу.

Найгірше обидві категорії опитуваних оцінюють антикорупційну діяльність Кабміну, міністерств і Верховної Ради.

Дослідження провела агенція Info Sapiens на замовлення НАЗК. Упродовж листопада-грудня 2023 року було проведено 2488 особистих інтерв’ю з населенням (максимальна похибка ±2%) і 1208 телефонних інтерв’ю з представниками бізнесу (максимальна похибка ±3%).

корупція
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 22 марта 2024
Четверг, 21 марта 2024
Среда, 20 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023