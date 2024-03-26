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ЄС починає розслідування щодо можливого порушення правил цифрової конкуренції компаніями Apple, Google та Meta

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Регуляторні органи Євросоюзу розпочали розслідування щодо можливого порушення компаніями Apple, Google та Meta нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Європейська комісія заявила, що розслідує діяльність цих компаній щодо "недотримання" закону, що стало першими справами після його ухвалення. Вона має намір завершити розслідування протягом року.

Виконавчий орган ЄС отримав скарги на те, що заходи технологічних компаній щодо дотримання вимог виявилися недостатніми, заявила на брифінгу в Брюсселі віцепрезидентка Єврокомісії з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

"Сьогодні ми вирішили розслідувати підозри у невідповідності деяких випадків. І в міру того, як ми будемо виявляти інші проблеми, ми будемо вирішувати і їх", – зазначила вона.

За її словами, компаніям наказали зберігати певні документи, до яких Єврокомісія може отримати доступ під час поточних та майбутніх розслідувань.

Регулятори з'ясовують, чи повністю Google та Apple дотримуються правил DMA, які вимагають від технологічних компаній дозволяти розробникам додатків спрямовувати користувачів на дешевші варіанти, які доступні за межами їхніх магазинів додатків.

Єврокомісія заявила, що занепокоєна тим, що обидві компанії накладають "різні обмеження та заборони", зокрема стягнення періодичних платежів, які перешкоджають вільному просуванню пропозицій у додатках.

Google також перебуває під пильною увагою за недотримання положень DMA, які забороняють технологічним гігантам надавати перевагу власним сервісам над сервісами конкурентів.

За словами Єврокомісії, вона занепокоєна тим, що заходи Google призведуть до того, що сторонні сервіси, перелічені на сторінці результатів пошуку Google, не будуть розглядатися "у справедливий та недискримінаційний спосіб".

Водночас Єврокомісія також розслідує, чи робить Apple достатньо для того, щоб користувачі iPhone могли легко змінювати браузери.

Крім того, виконавчий орган ЄС розглядає пропозицію Meta для європейських користувачів платити щомісячну плату за безрекламні версії Facebook або Instagram, щоб уникнути використання їхніх персональних даних для таргетування онлайн-реклами.

Apple, Google, Meta
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