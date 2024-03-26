В Україні планують підвищити акцизи на алкоголь, пальне та тютюнові вироби

Кабінет міністрів зареєстрував законопроекти, що передбачають підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби для приведення законодавства України у відповідність із нормами Євросоюзу.

Як пише delo.ua, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні проекти законів на сайті парламенту.

Повідомляється, що для всіх підакцизних товарів встановлений графік щорічного підвищення ставок до 2028 року.

Так, акциз на тютюнові вироби прирівняють до євро. Ставка податку поступово зростатиме до 90 євро за 1000 сигарет.

Акциз на бензин підніметься з 215,5 євро за 1000 літрів до 359 євро, на дизпаливо він зросте зі 139,5 до 330, а на скраплений автомобільний газ - з 52 до 70 євро.

Також передбачається збільшення акцизів на проміжні алкогольні продукти із 8,42 до 12,23 грн за літр.

За прогнозами уряду, ці заходи дозволять забезпечити додаткові надходження до держбюджету.

Кабмін розраховує, що прив’язка акцизів на тютюнові вироби в євро дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: в 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році — на 5,001 млрд грн, у 2027 році - на 9,379 млрд грн, у 2028 році - на 13,852 млрд грн.

Нововведення дозволить зібрати додатково близько 1,6 мільярда гривень щомісяця від реалізації пального та 4,5 мільйона гривень від продажу проміжних продуктів.

Уряд розраховує, що підвищення акцизів важливе для підтримки сектору оборони та безпеки.