Євлаш пояснив, з чим пов’язане збільшення російських масованих атак

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, що зменшення російськими окупантами інтервалів між масованими ракетними обстрілами України пов'язане з постійною зміною тактики ворога та його намаганнями знайти слабкі шпарини в українській протиповітряній обороні.
Про це він сказав в етері телемарафону.
Так, на запитання, з чим пов'язане зменшення інтервалів російських масованих обстрілів України, Євлаш зазначив, що на це впливають різні фактори.
"Обстріли відбуваються постійно. Ворог акцентував свою увагу останнім часом і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Звичайно, що це пов'язано з різними факторами, чинниками, в тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій ППО", – повідомив він.
Євлаш зазначив, що Повітряним силам доводиться проявляти кмітливість, маневреність і нестандартний підхід, щоб виявляти ці загрози та застосувати наявне озброєння.
"Звичайно, що ворог продовжить атакувати надалі. Основна його мета – це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Ми продовжуємо моніторити і виявляти ракети й інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", – наголосив речник.
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