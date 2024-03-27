Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Євлаш пояснив, з чим пов’язане збільшення російських масованих атак

138

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, що зменшення російськими окупантами інтервалів між масованими ракетними обстрілами України пов'язане з постійною зміною тактики ворога та його намаганнями знайти слабкі шпарини в українській протиповітряній обороні.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Так, на запитання, з чим пов'язане зменшення інтервалів російських масованих обстрілів України, Євлаш зазначив, що на це впливають різні фактори.

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог акцентував свою увагу останнім часом і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Звичайно, що це пов'язано з різними факторами, чинниками, в тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій ППО", – повідомив він.

Євлаш зазначив, що Повітряним силам доводиться проявляти кмітливість, маневреність і нестандартний підхід, щоб виявляти ці загрози та застосувати наявне озброєння.

"Звичайно, що ворог продовжить атакувати надалі. Основна його мета – це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Ми продовжуємо моніторити і виявляти ракети й інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", – наголосив речник.

Євлаш
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 27 марта 2024
Вторник, 26 марта 2024
Понедельник, 25 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023