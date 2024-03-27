Євлаш пояснив, з чим пов’язане збільшення російських масованих атак

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, що зменшення російськими окупантами інтервалів між масованими ракетними обстрілами України пов'язане з постійною зміною тактики ворога та його намаганнями знайти слабкі шпарини в українській протиповітряній обороні.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Так, на запитання, з чим пов'язане зменшення інтервалів російських масованих обстрілів України, Євлаш зазначив, що на це впливають різні фактори.

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог акцентував свою увагу останнім часом і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Звичайно, що це пов'язано з різними факторами, чинниками, в тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій ППО", – повідомив він.

Євлаш зазначив, що Повітряним силам доводиться проявляти кмітливість, маневреність і нестандартний підхід, щоб виявляти ці загрози та застосувати наявне озброєння.

"Звичайно, що ворог продовжить атакувати надалі. Основна його мета – це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Ми продовжуємо моніторити і виявляти ракети й інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", – наголосив речник.