МО Британії: росія демонструє безрозсудну ядерну риторику, щоб зупинити надсилання допомоги Україні

Незважаючи на те, що після закінчення холодної війни загроза застосування ядерної зброї минула, сьогодні вона знову стала високою, заявив міністр оборони Великої Битанії Грант Шеппс у передмові доповіді про стан ядерної зброї Сполученого Королівства. Глава відомства також вважає, що росія демонструє безрозсудну риторику.

«Ядерні ризики зростають. Незаконне вторгнення до України, зламало всі колишні зобов'язання країн, і росія намагається використати безрозсудну ядерну риторику, щоб зупинити надсилання допомоги від інших країн. Китай стрімко нарощує свою чисельність ядерної зброї і розширює системи доставки», – переконаний міністр оборони Великої Битанії.

На думку Шеппса, до низки ядерних держав приєдналися нові дійові особи. «Північна Корея регулярно «брязкає» своєю ядерною зброєю. Іран виробляє високозбагачений уран без забезпечення належного доступу до Міжнародного агентства з атомної енергії», – заявив британський міністр.

Грант Шеппс підкреслив, що сьогодні Британія об'єднує зусилля зі Сполученими Штатами та Австралією як частиною проєкту Aukus, щоб допомогти побудувати першу в Австралії атомну електростанцію, та у будівництві атомних підводних човнів.

Нагадаємо, ініціатива, що отримала назву Aukus, була оголошена спільно президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністрами Великої Британії та Австралії Борисом Джонсоном і Скоттом Моррісоном.

Моррісон сказав, що команди з трьох країн складуть спільний план на найближчі 18 місяців зі створення нового австралійського підводного флоту з атомними двигунами, який буде побудований в Аделаїді – завдяки цьому проєкту Австралія стане сьомою країною у світі, де підводні човни будуть оснащені ядерними реакторами. Але він також наголосив, що Австралія не збирається отримувати ядерну зброю чи створювати свою.