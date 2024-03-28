Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Служба зайнятості: Разом з підвищенням мінімальної зарплати, зміниться і розмір компенсаційних виплат роботодавцям

108

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні, яке відбудеться з 1 квітня 2024 року, вплине на розмір компенсаційних виплат роботодавцям.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що з 1 квітня 2024 року, відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік", мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться до 8 тис. гривень. У зв’язку з цим зміниться розмір деяких виплат, що стосуються сфери зайнятості, розмір яких узгоджений з мінімальною зарплатою.

Так, розмір компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць, тепер становитиме 8 тис. грн (50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років - в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби – на перше робоче місце) збільшиться до 4 тис. грн (не більше 50 відсотків мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні або, тих які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців, підвищиться до 3520 грн (не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 12 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану з 1 квітня 2024 року становитиме 8 тис. грн (1 мінімальна зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці). Тривалість такої компенсації становить не більше 3 місяців, для людей з інвалідністю не більше 6 місяців.

Водночас компенсація витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості ВПО збільшиться до 16 тис. грн (не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців, для осіб які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Збільшиться і розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа – до 4 тис. грн (не вище 50 % розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої допомоги становить не більш 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців.

Максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах теж зросте і з 1 квітня становитиме 12 тис. грн за місяць (не більше півтора розміру мінімальної заробітної плати за повністю виконану місячну(годинну) норму праці).

служба зайнятості
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 28 марта 2024
Среда, 27 марта 2024
Вторник, 26 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023