Служба зайнятості: Разом з підвищенням мінімальної зарплати, зміниться і розмір компенсаційних виплат роботодавцям

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні, яке відбудеться з 1 квітня 2024 року, вплине на розмір компенсаційних виплат роботодавцям.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що з 1 квітня 2024 року, відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік", мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться до 8 тис. гривень. У зв’язку з цим зміниться розмір деяких виплат, що стосуються сфери зайнятості, розмір яких узгоджений з мінімальною зарплатою.

Так, розмір компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць, тепер становитиме 8 тис. грн (50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років - в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби – на перше робоче місце) збільшиться до 4 тис. грн (не більше 50 відсотків мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні або, тих які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців, підвищиться до 3520 грн (не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 12 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану з 1 квітня 2024 року становитиме 8 тис. грн (1 мінімальна зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці). Тривалість такої компенсації становить не більше 3 місяців, для людей з інвалідністю не більше 6 місяців.

Водночас компенсація витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості ВПО збільшиться до 16 тис. грн (не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців, для осіб які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Збільшиться і розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа – до 4 тис. грн (не вище 50 % розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої допомоги становить не більш 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців.

Максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах теж зросте і з 1 квітня становитиме 12 тис. грн за місяць (не більше півтора розміру мінімальної заробітної плати за повністю виконану місячну(годинну) норму праці).