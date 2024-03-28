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Кулеба: Україні якнайшвидше потрібні додаткові системи ППО

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Україні якнайшвидше потрібні додаткові системи ППО, зокрема Patriot, на тлі збільшення інтенсивності російських повітряних атак балістичними ракетами. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу для світових ЗМІ, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами лише за тиждень з 18 по 24 березня Росія запустила по території нашої країни 190 ракет різних типів, 140 "шахедів" та 700 керованих авіабомб.

"Особливістю нинішніх російських атак є інтенсивне використання балістичних ракет, які можуть досягати цілей на надзвичайно високих швидкостях, залишаючи мало часу для людей, щоб знайти укриття, і спричиняючи значні руйнування", – сказав міністр.

Кулеба нагадав, що системами Patriot володіє низка країн світу. За його словами, ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни та закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

"Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня зазнає балістичних ракетних атак. Patriot мають бути розміщені зараз тут, в Україні, щоб захищати реальні людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза дорівнює нулю", – наголосив він.

Міністр назвав три критично важливі результати, які принесе посилення української ППО.

"Перш за все, потужна українська протиповітряна оборона врятує тисячі людських життів, що саме по собі є головною метою. Patriot та інші подібні системи є оборонними за визначенням. Вони покликані захищати життя, а не забирати їх", – нагадав міністр.

По-друге, за словами Кулеби, сильна українська протиповітряна оборона заощадить значну кількість ресурсів для наших партнерів.

"Кожна територія, закрита Patriot, – це менше руйнувань критичної інфраструктури та менше коштів на відновлення; кожне місто, надійно захищене Patriot, – це тисячі українців, які повернуться з-за кордону, зміцнюючи українську економіку та зменшуючи її залежність від іноземної фінансової допомоги", – зазначив глава МЗС.

По-третє, за його словами, потужна протиповітряна оборона прикриє наші війська і дозволить їм переломити хід війни на користь України. Адже головною перевагою Росії на полі бою зараз є широке використання керованих авіаційних бомб.

"Ці бомби, які в середньому важать від 500 до 1500 кілограмів, дозволяють російським окупантам знищувати цілі ударів і просуватися вперед по руїнах. Єдиний спосіб протистояти цій варварській тактиці – збивати літаки, які скидають ці бомби, що вимагає достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони на фронті. Сильна протиповітряна оборона на передовій дозволила б нашим військам не тільки не втрачати позиції, але й змусити росіян відступати", – резюмував Кулеба.

Patriot, Кулеба, ППО
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