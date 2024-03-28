ДСНС: росія мінує прикордонні території України кульковими осколковими авіаційними бомбами

Країна-терорист росія мінує прикордонні території України кульковими осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5. Зовні вони схожі на невеликий м'ячик сріблястого кольору.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Це кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Ними ворог дистанційно мінує нашу землю. Зовні вони схожі на невеликий м'ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей", - попереджають рятувальники.

ДСНС просить українців попередити близьких про небезпеку.

За їхніми даними, такі авіабомби застосовує РФ по прикордонних районах України. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна, додала пресслужба.

"Нам усім потрібно бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися і торкатися вибухонебезпечних предметів", - закликали рятувальники.

У разі виявлення таких предметів необхідно звертатися за номером 101.