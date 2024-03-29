Шмигаль розповів про прогрес у питанні розблокування кордону між Україною та Польщею

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском щодо розблокування українсько-польського кордону повідомив, що прогрес є. Про це Шмигаль сказав під час спільної з Туском заяви у Варшаві за підсумками міжурядових консультацій, передають Українськi Новини.

"Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, але головне – щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад. Наш план виконується. Не так швидко, як би хотілось, але однозначно маємо позитивні тенденції і точно позитивну динаміку. Важливо цю динаміку зберегти і рухатись далі", - сказав він.

Шмигаль наголосив, що блокада українського кордону з боку окремих польських груп шкодить економіці України, Польщі і в цілому Європейському Союзу.

Він зазначив, що у урядів України і Польщі є спільне розуміння, що питання кордону потрібно вирішувати в комплексі. За його словами Україна запропонувала певні кроки, які сьогодні обговорювали спільно з урядом Польщі.

"Я вважаю, що ми дуже ефективно і оптимістично працюємо над цим", - сказав Шмигаль.

Зокрема він зазначив, що Україна пішла на певний компроміс, погодившись на певні обмеження.

Так сьогодні українське зерно не потрапляє на польський ринок, український уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових агрокультур: кукурудзи, ріпаку, соняшнику та пшениці. Без ліцензії експорт цих категорій не відбувається, дозволи будуть видаватися тільки за погодженням з польським урядом.

Україна також звернулась до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз законодавства в аграрній політиці і транспорті.

"Ми маємо рішення Єврокомісії, щодо пріоритетного скринінгу розділу, який стосується аграрної політики, очікуємо, що це відбудеться наприкінці квітня і це дійсно надзвичайно відкриє всю статистику і дасть нам дуже правдиві данні", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна наполягає на забороні російського і білоруського аграрного експорту до ЄС і запропонувала Польщі об'єднати зусилля для виконання цього завдання. Єврокомісія запропонувала запровадити збільшення мит на 50% на агроподукцію з Росії і Білорусі, зокрема на імпорт зерна. За словами Шмигаля, нові ставки фактично мають зупинити цю торгівлю. Україна очікує на ухвалення цього рішення Радою ЄС вже найближчим часом.

Шмигаль також зазначив, що Україна має попередні домовленості з Польшею та ЄС і проєкт угоди про необхідність запровадження спільного контролю на прикордонних пунктах пропуску і обміну митною інформацією, це рішення очікує на погодження від Європейської Комісії.

Крім того, Шмигаль зазначив, що Україна і Польща планують будівництво нових пунктів пропуску на кордоні та розширення можливостей вже наявних пунктів.

Україна також ініціювала створення антикризового штабу з питань експорту і транзиту української аграрної продукції.

Шмигаль також повідомив, що Україна просить Польщу забезпечити вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, але і пального.

"Це важливо, бо це безпосередньо стосується питань національної безпеки", - наголосив він.

Він також позитивно відзначив, що Польща внесла пункти пропуску на кордоні і прилеглі шляхи до переліку об'єктів критичної інфраструктури і додав, що Україна вчинила так само.

Шмигаль наголосив, що Україна та Польща стратегічні союзники, а стратегічні відносини передбачають взаємну довіру, відкритість, здатність до діалогу і компромісу.