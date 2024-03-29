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Мінфін США: КНР прагне мати глобальне домінування у ключових галузях, що шкодить світовій економіці

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Міністерка фінансів США Джанет Єллен розкритикувала використання Китаєм субсидій для надання своїм виробникам конкурентних переваг у ключових нових галузях, що шкодить світовій економіці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Ми піднімали питання надлишкових потужностей під час попередніх дискусій з Китаєм, і я планую зробити це ключовим питанням під час моєї наступної поїздки до Китаю", – зазначила Єллен.

Очікують, що міністерка фінансів США незабаром вирушить до Китаю з другим візитом після того, як Вашингтон і Пекін відновили дипломатичні переговори на високому рівні.

"Важливо, щоб китайці зрозуміли, чому ми занепокоєні. Але я не хочу вдаватися до заходів у відповідь. Ми хочемо побачити, що ми можемо зробити конструктивного", – зауважила Єллен.

Посадовиця також дала зрозуміти, що США не єдині, хто скаржиться на надлишок промислових потужностей у Китаї, вказавши на таку ж стурбованість і в Європі.

"Зараз ми бачимо нарощування надлишкових потужностей у "нових" галузях, таких як сонячна енергетика, електромобілі та літій-іонні акумулятори", – сказала Єллен, додавши, що надлишок Китаю "шкодить американським фірмам і працівникам, а також фірмам і працівникам по всьому світу".

Міністерка наголосила на політиці адміністрації Байдена, яка спрямована на розвиток власної галузі відновлюваної енергетики в США.

Окремо в інтерв'ю MSNBC вона заявила, що немає жодної країни в світі, яка б субсидувала свої пріоритетні галузі так само інтенсивно, як це робить Китай.

"КНР прагне мати по-справжньому глобальне домінування в цих галузях", – сказала вона, підкресливши "масивну" допомогу Пекіна виробникам електромобілів, акумуляторів та сонячних батарей.

За її словами, Китай заполонив ринок сонячними панелями, обвалив ціни до рівня, на якому практично жодна американська компанія не могла конкурувати.

Єллен, Мінфін США
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