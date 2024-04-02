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Defense Express: росія змогла накопичити понад 245 "Калібрів"

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Держава-агресор росія змогла накопити від 245 до 285 ракет "Калібр". Про це, з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє Defense Express.

У виданні підрахували, що загалом росія має у Чорному морі дев'ять носіїв крилатих ракет "Калибр" з одночасним пуском до 60 одиниць:

  • 2 фрегати проєкту 11356Р - до 8 ракет у кожному: 16 одиниць ("Адмирал Эссен" та "Адмирал Макаров")
  • 3 малих ракетних корабля "Буян-М" - до 8 ракет у кожному: 24 ракети ("Вышний Волочек", "Ингушетия", "Грайворон")
  • 1 малий ракетний корабель "Каракурт": до 8 ракет ("Циклон")
  • 3 підводні човна "Варшавянка" - до 4 ракет у кожному: 12 ("Старый Оскол", "Великий Новгород", "Колпино")

"Таким чином, з урахуванням кількості кораблів у Чорному морі у рф та оцінки кількості ракет, мова йде про можливість ворога здійснити 4-5 залпів з використанням ракет "Калибр" з одночасною потужністю до 60 одиниць. Але для цього йому буде необхідно вивести в море одночасно абсолютно всі свої ракетоносії, що виглядає малореалістичним сценарієм. Більше того, ворог виробляє ці крилаті ракети і навіть після запуску всіх накопичених вони у нього завершаться безповоротно", - йдеться у матеріалі.

При цьому багато кораблів рф знаходяться на плаву, але вже отримали ураження та навряд перебувають у повному боєздатному стані.

Калібр
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