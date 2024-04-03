У ЦПД пояснили, навіщо російська пропаганда знову почала заявляти про "взяття Києва"

російська пропаганда знову почала заявляти про "взяття Києва" у спробі відволікти власне населення від неспроможності військ рф захистити власну свою територію. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.

У ЦПД зауважили, що високопоставлений чиновник держдуми рф андрій картаполов, коментуючи удар по російському військовому підприємству з виробництва БпЛА, заявив, що "свавілля дронів" завершиться після "взяття Києва".

"Ru-пропаганда у контексті цієї заяви просуває наратив про Україну як державу-терористку, стверджуючи, що атаки нібито здійснюються на цивільні об’єкти", - підкреслюють аналітики.

У ЦПД зауважили, що цими "терористичними витівками" обґрунтовується необхідність продовжувати війну. Хоча повномасштабне вторгнення росії та масовані удари по цивільній інфраструктурі України почалися задовго до дронових атак по об’єктах на території рф.

"Розмовами про "український тероризм" ворог хоче змістити фокус із нездатності силового блоку повернути населенню рф відчуття безпеки на ненависть до України", - пояснюють у Центрі протидії дезінформації.

Окремо аналітики додають, що у росіян немає ресурсів для наступу на Київ. Всі подібні меседжі – "пропаганда страху", сіяння паніки для того, аби українці тікали з Києва.