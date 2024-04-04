Кулеба обговорив із Боррелем протиповітряну оборону й постачання артилерійських снарядів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Брюсселі зустріч із високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, вони обговорили протиповітряну оборону й постачання артилерійських снарядів.
"Під час нашої зустрічі я подякував Жозепу Боррелю за всі його зусилля щодо залучення додаткової підтримки України з боку ЄС. Я вдячний високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки за його готовність активізувати зусилля з пошуку доступних систем Patriot для України", - написав Кулеба в соцмережі Х.
Кулеба також зазначив, що Боррель поінформував його про поточний стан постачання артилерійських боєприпасів ЄС в Україну.
"Ми обговорили шляхи їх (поставок - ІФ-У) прискорення. Ми також обговорили наступний санкційний пакет ЄС, який має чинити більший тиск на росію", - зазначив міністр.
Також сторони особливу увагу приділили майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, метою якого є збільшення обсягів виробництва оборонної промисловості в Україні та в усій Європі.
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