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Генштаб ЗСУ: В Україні буде звільнено у запас близько 7 тисяч військовослужбовців

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В Україні буде звільнено у запас близько 7 тисяч військовослужбовців строкової служби у квітні-травні поточного року. Про це повідомило видання NV з посиланням на інформацію Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ.

"Відповідно до указу президента Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, із ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту буде звільнено приблизно 7 тисяч бійців", – йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що в Україні почався процес звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Тоді зазначалось, що звільнена в запас буде та кількість осіб, що й призивалась, за винятком військових, які підписали контракт із ЗСУ.

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