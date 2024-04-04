Андрющенко: В окупованому Маріуполі спостерігається масове захворювання на холеру серед дітей

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому росією Маріуполі спостерігається масове захворювання на холеру серед дітей.
Про це радник мера написав у Telegram.
Окупаційна влада намагається приховати випадки захворювання, тож у місті наразі карантину не оголошували, а керівники шкіл замовчують спалах.
Днями у маріупольських Viber-чатах і соцмережах поширювали повідомлення нібито Україна готується влаштувати "біологічну диверсію".
Зокрема, йшлося про "зараження" води холерною паличкою, "смертей від якої буде більше, аніж від COVID-19".
"Маріупольці в окупації. Головний захист – ви самі. Мийте руки. Кип'ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки в морі. Ніхто, крім вас, вам не допоможе", – пише Андрющенко.
На думку радника, причиною масових захворювань стало стрімке потепління.
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