Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

НАТО стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити росія, - ЗМІ

155

Північноатлантичний Альянс з огляду на останні події в Придністровському регіоні Молдови стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити росія.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу.

Співрозмовник згадав інцидент із нібито влучанням безпілотника у гелікоптер на військовій базі в Тирасполі, який молдовська влада раніше назвала провокацією із ознаками монтажу. Цю ж оцінку поділяють і в НАТО, зазначив його представник.

"Йдеться про надзвичайно старий гелікоптер, який не використовувався протягом дуже довгого часу. Тому я б сказав, що це далеко не ідеальна військова ціль. І я думаю, що є досить чіткі ознаки того, що це була, найімовірніше, інсценована атака", – додав він.

Оцінюючи перспективу ширшої ескалації в Придністров’ї, посадовець НАТО зазначив, що для бойових дій там "є багато викликів". Серед іншого, росія не має сухопутного мосту, тому їй було б "дуже складно" поповнювати свої запаси.

"Натомість у Молдові мене більше турбує ступінь російських зусиль з дезінформації або фактичного впливу чи втручання у вибори і референдум цієї осені. Я набагато більше стурбований цим, ніж тим, що ця територія (може стати. – Ред.) зоною збройного протистояння", – підсумував співрозмовник.

Молдова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 апреля 2024
Четверг, 4 апреля 2024
Среда, 3 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023