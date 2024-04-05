МКІП: Внаслідок повномасштабної війни було повністю знищено 321 об’єкт культурної інфраструктури

Внаслідок повномасштабної війни та постійних обстрілів цивільної інфраструктури російськими військами, в Україні в тій чи іншій мірі постраждали 1974 об’єкти культурної інфраструктури, причому 321 з них було повністю знищено, що становить 16,3% від їх загальної кількості.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що російське вторгнення призвело до руйнування 29 державних культурних закладів (9,8% від усіх культурних установ України) та 1945 закладів, що належать до комунальної власності (6%).

Лише протягом березня було пошкоджено 28 закладів культури у Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській областях та столиці, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Найчисельнішою групою постраждалих є клубні заклади (48,2%).

Загалом зруйновано чи пошкоджено 951 клубний заклад, 705 бібліотек, 151 заклад мистецької освіти, 114 музеїв і галерей, 36 театрів, кінотеатрів та філармоній, 14 парків, зоопарків і заповідників, 3 цирки.

Загалом, руйнації сталися у 280 територіальних громадах 19 областей та Києві. У Луганській області та частинах Запорізької, Донецької та Херсонської, що перебувають під тимчасовою окупацією, точні масштаби руйнувань досі невідомі.