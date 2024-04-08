Мінреінтеграції: Україна отримала від партнерів понад $700 млн на гуманітарне розмінування

Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України на 2022-2027 рр., повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на Урядовий портал.
"Міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування. Ці кошти передбачено на проєкти в гуманітарному розмінуванні України на 2022-2027 роки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.
У відомстві уточнюють, що серед ключових донорів для України є США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.
Крім цього, український уряд надалі поглиблюватиме взаємодію з міжнародною та професійною спільнотою для посилення системи протимінної діяльності в Україні.
"Така координація здійснюватиметься через започатковану 2023 року Секторальну робочу групу, яка об'єднує всіх донорів України в цій сфері. А також через відновлений у березні 2024 року кластер із протимінної діяльності, що став платформою для програмної координації відповідних суб'єктів", - зазначається в повідомленні.
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