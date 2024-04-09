Reuters: росія просить Казахстан створити для неї аварійний резерв бензину

росія попросила Казахстан створити аварійний резерв бензину для поставки на російський ринок у разі виникнення там дефіциту. Це сталося на тлі зупинок низки НПЗ після ударів по них дронами.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters.

Повідомляється, що йдеться про резерв автобензину обсягом 100 000 тонн.

За даними джерела, угоду щодо використання резервів пального для росії вже погоджено.

«У травні в рф може не вистачити бензину для внутрішнього ринку, тому є ризик закриття експорту навіть до ЄАЕС», - сказав один із співрозмовників агентства.