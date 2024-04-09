На Варшавській фондовій біржі ціни на акції українськіх кампаній знижуються

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 5-й тиждень поспіль і з 28 березня по 5 квітня знизився на 0,9%, або на 1,94 пункту, до 222,05 пункту.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 223,99 пункту, наприкінці - 222,05 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії "Агротон" (+2,0%), найбільше падіння - компанії IMC (-3,7%).
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