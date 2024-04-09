Українцям нагадали про розміри неоподаткованого мінімуму доходів та податкові соціальні пільги

Неоподаткований мінімум доходів громадян відіграє значну роль під час призначення штрафів, стягнень чи інших виплат.

Згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлений на рівні 17 грн.

Неоподаткований мінімум доходів громадян використовується в деяких галузях права для розрахунків розміру штрафів, стягнень або визначення розміру судових витрат.

Саме з цієї суми, тобто 17 грн, розраховують у разі призначення штрафу чи адміністративного покарання.

Наприклад, якщо призначено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то ця сума становить 1,7 тис. грн.

Коли людині призначають вдвічі більший штраф, тобто 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тоді йдеться про 3,4 тис. грн.

Винятками становлять злочини чи правопорушення в частині адміністративного та кримінального законодавства, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Вона визначена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України.

Податкова соціальна пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (на місяць), встановленому законом станом на 1 січня.

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у 2024 році становить 2 920 грн. З огляду на це, розмір податкової соціальної пільги становить 1 460 грн, тобто половину від прожиткового мінімуму.

Якщо не йдеться про кваліфікацію адміністративного чи кримінального правопорушення, тоді в цих випадках неоподаткований мінімум доходів громадян становить саме 17 грн.