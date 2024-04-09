Bloomberg: Перший саміт миру для врегулювання війни в Україні можуть провести у Швейцарії у червні

Перший, інавгураційний, саміт миру для врегулювання війни в Україні можуть провести у Швейцарії у червні 2024 року. На нього запросять від 80 до 100 держав. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на анонімних співрозмовників, обізнаних у питанні.

Видання зазначило, що такої кількості країн вдасться досягнути завдяки запрошенню держав Глобального Півдня.

У швейцарському Міністерстві закордонних справ виданню повідомили, що, окрім перспектив України, Росії та Європи, також важливо дослухатися до Глобального Півдня, який "відіграватиме ключову роль в остаточному залученні Росії до процесу".

Також там зазначили, що саме тому співпрацюють, зокрема, із Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією. За словами співрозмовників Bloomberg, у центрі суперечок перебуває питання, чи Китай візьме участь у саміті.

Видання додало, що точна кількість лідерів, які можуть бути присутніми на саміті, дата та місце проведення конференції — досі невідомі.